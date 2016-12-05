مهند يتفوق على مهاجمي الأهلي.. ويسعى لتحطيم رقم الراهب

نجح الأهلاويون في الحفاظ على مهاجمهم مهند عسيري وإبقائه في صفوف الفريق 3 مواسم إضافية، لينتهي عقده في 2020، وتصبح الفرصة سانحة أمامه لتحطيم رقم حسن الراهب كأفضل مهاجم محلي خاض مباريات دوري المحترفين مع الأهلي منذ انطلاقته موسم 2008-2009.

وأحرز مهند عسيري 12 هدفاً في دوري المحترفين خلال موسمين خاضهما مع الأهلي، رغم أنه احتياطي لعمر السومة هداف البطولة خلال الموسمين الماضيين، بينما لم يحرز أي هدف حتى اللحظة في المنافسة، رغم انقضاء 11 جولة.

ويبرز حسن الراهب كأفضل مهاجم محلي شارك مع أهلي جدة في مباريات دوري المحترفين السعودي، بعدما سجل 15 هدفاً للفريق خلال 4 مواسم شارك فيها بالقميص الأخضر (2008-2012) قبل انتقاله إلى نجران ومنه نحو النصر حيث يلعب موسمه الخامس حالياً.

ويأتي مالك معاذ في المركز الثالث، بعدما أحرز 7 أهداف خلال 3 مواسم شارك فيها مع الأهلي في دوري المحترفين (2008-2011) قبل أن ينتقل إلى النصر معاراً، ويعلن ابتعاده عن كرة القدم في وقت لاحق.



وأحرز سلمان مؤشر 6 أهداف دورية بقميص الأهلي منذ انضمامه إلى صفوفه قادماً من الوحدة صيف العام 2014، بينما هز زميله المصاب حالياً إسلام سراج شباك الخصوم 4 مرات في الموسم الماضي.

وأحرز بدر الخراشي 3 أهداف للأهلي في دوري المحترفين عندما انتقل إلى صفوفه في 2008 قادماً من الهلال، وخلال موسمين شارك فيهما بالقميص الأخضر قبل انتقاله إلى الرائد صيف العام 2010.

ويتشارك عيسى المحياني عدد الأهداف مع زميله الخراشي، عندما ترك الأول صفوف الهلال وشارك مع الأهلي في النصف الثاني من موسم 2012-2013، ورحل بعد نهاية الموسم إلى صفوف الشباب ومنه نحو الاتحاد ونجران في الموسم الماضي.

وخلال موسمين قضاهما صالح العمري (2014-2016) في صفوف الأهلي، أحرز لاعب القادسية السابق هدفين دوريين في موسم 2014-2015، وفي الموسم الماضي لم يهز الشباك، ويقضي لاعب المنتخب الأولمبي السابق فترة إعارة حالياً مع الاتفاق حتى نهاية الموسم.

أما حسين عبسي الذي صعد إلى صفوف الفريق الأول في الأهلي قادماً من فئات النادي السنية، فأحرز هدفاً وحيداً أمام نجران في موسم 2008-2009.

وشاك كلاً من أحمد مفلح، محمد مجرشي، صالح الشهري، أحمد العوفي وبدر الخميس في صفوف الأهلي خلال فترات ماضية في مباريات الدوري، لكنهم تركوا الفريق دون هز شباك أي خصم.