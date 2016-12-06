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الآسيوي: ملعب مدينة الملك عبدالله يحتضن مواجهات التعاون

المصدر: العربية.نت
صورة جماعية للاعبي التعاون على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة
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اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ملعباً لنادي التعاون خلال استحقاقه الآسيوي، وذلك بحسب ما أعلنه النادي القصيمي الثلاثاء.

وقال التعاون عبر بيان: "اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة، ملعبا للتعاون في دوري أبطال آسيا، بعد استيفاء كافة الشروط والمتطلبات".

وزاد البيان: "بدورها تقدم إدارة النادي برئاسة محمد القاسم جزيل الشكر والتقدير للأستاذ عبدالرحمن القضيب، مدير إدارة المشاريع والصيانة في الهيئة العامة للرياضة، وللأستاذ ياسر المسحل، رئيس رابطة دوري المحترفين، وللمهندس سلمان النمشان، مدير لجنة المراقبين بالإضافة لمكتب الهيئة العامة للرياضة بالقصيم".

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