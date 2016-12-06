البرازيلي لويز كارلوس.. أول ضحايا غروس

اقتربت علاقة البرازيلي لويز كارلوس، لاعب خط وسط الأهلي، مع ناديه الجداوي من النهاية، بعدما أبدى السويسري كريستيان غروس عدم رغبته في استمراره ضمن صفوف بطل الدوري وكأس الملك للموسم الفائت، فيما لم يقرر بعد، المدرب العائد مجددا لأسوار القلعة الخضراء، إمكانية استمرار اليوناني فيتفا من عدمه.

وتعاقد الأهلاويون مع البرازيلي كارلوس مطلع الموسم الجاري في عقد يمتد لموسمين، وذلك بتوصية قائد الدفة التدريبية للنادي الأخضر آنذاك جوزيه غوميز، حيث انضم إلى الثلاثي السوري عمر السومة، والمصري محمد عبدالشافي، واليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس.

وبحسب مصادر "العربية.نت"، فإن السويسري كريستيان غروس، قائد الدفة الفنية للنادي الجداوي، قد أبلغ الإدارة الأهلاوية برئاسة أحمد المرزوقي عن رغبته في الاستغناء عن خدمات لاعب براغا البرتغالي السابق، والبحث عن بديل له لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية، خاصة مع انضمام اللاعب وليد باخشوين في التدريبات الجماعية بعد انتهاء برنامجيه العلاجي والتأهيلي عقب تعرضه لإصابة الرباط الصليبي، فيما لم يقرر المدرب ذاته بعد، إمكانية استمرار اليوناني فيتفا من عدمه، على أن يقرر ذلك لاحقا وتحديدا خلال الأيام القليلة القادمة.

ولم يتغيب البرازيلي كارلوس عن أي مواجهة دورية خاضها بشعار أهلي جدة بواقع 958 دقيقة، فيما حقق مع بطل الثنائية، لقب كأس السوبر اللندني أمام الهلال.