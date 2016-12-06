الشبابيون يطوون صفحة البيان.. ويعيدون العويس إلى التدريبات

تراجع الشبابيون عن قرار إبعاد حارسهم محمد العويس عن الفريق الأول، وتواجد الحارس الدولي في تدريب الفريق مساء الثلاثاء استعداداً لمواجهة النصر يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة 12 من الدوري السعودي.

ونشر حساب الشباب على "تويتر" صور العويس وهو يتدرب على ملعب الأمير خالد بن سلطان، رفقة زميله الآخر وليد عبدالله، عقب أسبوعين من بيان إدارته العاصف تجاهه بعد ما أسمته بالمماطلة في حسم تجديد تعاقده مع النادي.

وكان العويس قد تواجد كحارس إحتياطي في مباراة الوحدة التي تلت البيان مباشرة، لكنه غاب حتى عن دكة البدلاء في مباراة الأسبوع الماضي التي شهدت خسارة فريقه أمام الهلال بثلاثية لا رد لها.