أنصاري الاتحاد.. دياز الهلال.. في القائمة المثالية

انتزع القدساوي فيصل مسرحي مقعد حارس المرمى في القائمة المثالية للجولة الحادية عشرة، التي اختارها محللو البرامج الرياضية في قناة "العربية" والتي حصل حسن الراهب لاعب النصر على أفضليتها.

وحضر أحمد عكاش لاعب النصر على مقعد الظهير الأيسر بعد مستواه أمام الباطن، وإلى جانبه في قلب الدفاع كل من محمد آل فتيل لاعب الأهلي وعبدالله الحافظ مدافع الهلال، وفي الظهير الأيمن تواجد محمد البريك بعد المباراة التي قدمها أمام الشباب.

وفي خط الوسط، جاء كل من فهد الأنصاري لاعب الاتحاد وتيسير الجاسم متوسط ميدان الأهلي، وعلى الجانبين كل من نواف العابد صانع ألعاب الهلال والبرتغالي أوكرا من الفتح.

وفي خط الهجوم تواجد كل من حسن الراهب بعد ثنائيته أمام الباطن، وليو بوناتيني مهاجم الهلال، الذي أحرز هدفاً وصنع آخر أمام الشباب.

وجاء رامون دياز مدرب الهلال كأفضل مدرب في هذه الجولة، أما فهد المرداسي فكان أفضل حكامها.