وفاة اللاعب والحكم الدولي السابق غازي كيال

‏توفي غازي كيال، لاعب نادي الاتحاد والحكم الدولي السابق، يوم الثلاثاء، ونعى مجلس إدارة نادي الاتحاد غازي، واصفاً مسيرته بأنها حافلة بالجهد والعطاء للرياضة السعودية.

ويعتبر كيال لاعبا وقائداً ومشرفاً على الكرة في ناديه، بالإضافة إلى كونه إعلامياً ومن أوائل الحكام السعوديين الذين نالوا الشارة الدولية، كما شارك في تحكيم العديد من البطولات والمباريات النهائية‎.

وقد كان كيال حكماً في كأس الخليج 1974 في مباراة منتخب الإمارات لكرة القدم ومنتخب عمان لكرة القدم في تاريخ 16 مارس 1974، وقد أدار مباراة منتخب الكويت لكرة القدم ومنتخب قطر لكرة القدم 24 مارس 1974.