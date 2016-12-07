الراهب: أرغب في تجديد تعاقدي مع النصر

أكد حسن الراهب، لاعب نادي النصر، رغبته وناديه العاصمي في تجديد العلاقة التعاقدية بينهما، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الإصرار قاده إلى تمثيل فريقه الأصفر أساسيا.

وقال الراهب ضيف "في المرمى": "سر التألق أمام الباطن هو الحماس والرغبة، كذلك التحدي بيني وبين نفسي منذ مباراة التعاون، والتي أثبت خلالها للجميع أنني أستحق تمثيل الفريق".

وأضاف: "تزعجني عبارة - أفضل لاعب احتياطي - وتعد في الوقت ذاته سلبية وإيجابية لأي لاعب".

وتابع مهاجم أصفر العاصمة: "أعتقد أن مباراة التعاون كانت سببا رئيسيا في منحي الفرصة من قبل المدرب زوران، كذلك الانضباط والجدية في التمارين ساهما في تواجدي بشكل أساسي".

وحول تجديد علاقته التعاقدية مع النصر، زاد: "أنا مرتبط بعقد مع النصر حتى نهاية الموسم، والأمور التعاقدية كلها لدى وكيل أعمالي، هنالك رغبة من كلا الطرفين للتجديد، وسبق أن تحدثنا عن ذلك الأمر قبل شهر من الآن".