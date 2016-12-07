الهلال يسعى للتمسك بالصدارة بنقاط الوحدة

يسعى الهلال إلى التمسك بصدارته لدوري جميل السعودي للمحترفين، حينما يستضيف الوحدة على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض في المرحلة 12 التي ستفتتح الخميس بمواجهة الباطن وضيفه التعاون.

وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد، يبحث الهلال عن مواصلة انتصاراته والمحافظة على صدارته حينما يستضيف الوحدة المتعثر.

وأحكم الهلال قبضته على الصدارة حينما نجح بتخطي عقبتين صعبتين بفوزه على الأهلي 2-1 وفوزه في المرحلة السابقة على الشباب 3-صفر ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الأول بفارق نقطتين عن الاتحاد الثاني، وثلاث عن النصر الثالث.

ويسعى الهلال إلى تحقيق فوزٍ مريح قبل أن يواجه غريمه التقليدي ومنافسه على الصدارة النصر في المرحلة 13 يوم الجمعة بعد المقبل.

ويأمل الأرجنتيني رامون دياز في أن يكمل مسيرته الناجحة مع الفريق والتي بدأها بخسارة من أمام الاتحاد 2-صفر، ليحقق فريقه بعدها 4 انتصارات متتالية على الفتح والرائد والأهلي والشباب.

وفي المقابل سيكون وضع الوحدة حرجاً إذا ما تلقى خسارةً جديدة بعد المستويات السيئة التي قدمها في المرحلتين السابقتين، بخسارته من أمام الخليج والفتح ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز التاسع وبفارق نقطتين عن متذيلي الترتيب الخليج والفتح والقادسية.

وفي حفر الباطن، يسعى التعاون إلى مواصلة انتفاضته حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الباطن الجريح.

ونجح التعاون في تحقيق انتصارين متتاليين لأول مرة هذا الموسم، بفوزه على النصر والخليج ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في المرمز السابع.

وفي المقابل يسعى الباطن إلى إيقاف مسلسل نزيف النقاط بعد تلقيه خسارة جديدة من أمام النصر 4-صفر في المرحلة السابقة ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز العاشر وبفارق نقطة وحيدة عن متذيلي الترتيب الخليج والفتح والقادسية.

وفشل الباطن في تحقيق أي فوز في المراحل الست الماضية، والذي تلقى فيها 4 خسائر مقابل تعادلين وكان آخر فوزه حققه الفريق في المرحلة الخامسة على حساب ضيفه الرائد 4-صفر.