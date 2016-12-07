جلال قادري: سنهرب من قاع الترتيب بنقاط الفتح

شدد التونسي جلال قادري المدير الفني لفريق الخليج أهمية الفوز على مضيفه الفتح كونها منعطف للابتعاد عن مؤخرة سلم ترتيب المسابقة على حد قوله.

وقال قادري في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأربعاء للحديث عن المباراة "إنها مباراة مهمة للغاية بالتأكيد، كلا الفريقين يعيشان ظروفا متشابهة على المستويين الفني والنقطي، ولكن الأكثر تركيزاً في اللقاء سوف يظفر بنقاط المباراة".

وأضاف قادري " لقد قدم الخليج مستوى مميزاً أمام التعاون ولكنه خسر في النهاية، وما نحتاجه في مباراة الفتح هو التركيز العالي من لاعبينا والتوفيق أمام المرمى".

وأشار قادري إلى أن خارطة فريقه قد استعادت الموقوف فيصل الخراع كما انتظم يونس العليوي إلى جانب علاء ريشاني بعد تماثله للشفاء، فيما سيفتقد الفريق خدمات إبراهيم البراهيم بداعي الإصابة .

وأشاد مدرب الخليج بمهاجمه البرازيلي جاديسون دي سانتوس الذي يرى أنه تحمل المسؤولية كلاعب محترف برغم ظروفه العائلية الصعبة في بلاده، معرباً على ثقته بقيادة خط الهجوم الخلجاوي ومساعدة الفريق خلال المواجهات التنافسية الهامة المقبلة .