النصراويون لا يجيدون وداع نجومهم.. لقطة ختام

عقب اندلاع شرارة الخلافات مجدداً بين زوران ماميتش، مدرب النصر، ولاعبه حسين عبدالغني، بعد نهاية تمرين الفريق الأخير تحضيراً لمواجهة الباطن، طلب الأخير من إدارة ناديه إجازة خاصة، والابتعاد عن ناديه العاصمي خلال الفترة الحالية.

وكان زوران قد أقصى القائد المخضرم من قائمة الفريق في أقوى مباراتين خاضهما الأصفر أمام الأهلي والاتحاد، وانتصر بهما بهدفي فيكتور أيالا، قبل أن يعيده إلى القائمة الأساسية أمام التعاون.

"الفتى الذهبي"، كان علامة بارزة يشار لها بالبنان، حينما عاد أصفر العاصمة إلى منصات التتويج بعد غياب طويل، لكنه لم يعد كما كان منذ حضور زوران إلى الرياض.