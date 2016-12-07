"العجوز" تشافي يرحب بجماهير أهلي جدة في الدوحة

رحب تشافي هيرنانديز لاعب السد الحالي وأسطورة برشلونة السابق بجماهير أهلي جدة المتوقع حضورها إلى الدوحة لمتابعة مباراة فريقها أمام برشلونة الإسباني يوم الثلاثاء على استاد الغرافة.

ونشر حساب الاتحاد القطري على "تويتر" مقطعاً مصوراً يظهر خلاله تشافي بروح مرخة وهو يرحب بجماهير الأهلي قائلاً: حياكم يا جماهير الأهلي في الدوحة"، ولم يكن الأمر بتلك السهولة بالنسبة للاعب القادم من إقليم كاتالونيا، بل احتاج إلى إعادة الجملة أكثر من مرة بسبب عدم إلمامه باللغة العربية.

وأكد تشافي تشوقه لمشاهدة المباراة التي ستجمع بين بطلي الدوري في بلديهما، وقال: بالتأكيد سيكون هناك الكثير من اللاعبين الموهوبين على أرض الملعب.

وفي نهاية المقطع المصور، خاض تشافي تحدياً طريفاً، وهو تسديد الكرة بين النخلات الثلاث، وعندما عجز عن تسديد كرتين متتاليتين قال باللغة العربية "أنا شيبة" والتي تعني باللهجة القطرية "عجوز".



وأعلن الاتحاد القطري مساء الأربعاء عن نفاذ كافة تذاكر المباراة الودية.

