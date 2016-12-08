التويجري: الرائد لا يمتلك مقومات الخصخصة

أكد عبدالعزيز التويجري، رئيس نادي الرائد، أن ناديه القصيمي يفتقد للاستقرار الإداري خلال مواسمه الأخيرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الرائد كذلك يفتقد لمقومات الخصخصة.

وقال التويجري ضيف "في المرمى": "عدت بعد 10 سنوات من رئاستي السابقة، اختلف في الرائد أشياء كثيرة إلا الدين".

وعن عودته مجدداً لكرسي الرئاسة، أضاف: "أسعد بخدمة الرائد وجماهيره، رغم الظروف الاقتصادية المحيطة، عدت إلى النادي وديونه المجدولة بلغت 9 ملايين، لكننا وصلنا إلى 17 مليونا حتى هذه اللحظة".

وواصل رئيس الرائد القديم الجديد حديثه: "الرائد يفتقد الاستقرار الإداري خلال المواسم الأخيرة، ومثال ذلك نادي الفيصلي المستقر إدارياً منذ سنوات، ولا يشتكي من أي ضوائق مالية".

واختتم التويجري بقوله: "سنجتمع الأسبوع المقبل مع رئيس الهيئة العامة للرياضة فيما يخص خصخصة الأندية، حيث إن نادينا لا يمتلك مقومات التخصيص، نريد منشأة متكاملة، وحماية للعلامة التجارية، كذلك حل لمشاكل كثيرة".