الجابر: نصر زوران مختلف.. ونطمح في تجاوزه

أكد سامي الجابر، المدير الفني لنادي الشباب، أهمية لقاء الفريق المرتقب غدا الجمعة أمام جاره النصر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحمل سيكون كبيرا على فريقه في تحقيق الفوز لكسر حاجز الـعشرين نقطة، والتي كانت التعادلات سببا في تأخر الفريق لبلوغها.

وأثنى الجابر على المستويات التي يقدمها فريق النصر حاليا، مرجعا الفضل في ذلك للمدرب زوران الذي أكد أنه صاحب سمعة تدريبية كبيرة في الملاعب الأوروبية.

وأكد سامي، خلال المؤتمر الصحافي لفريقه الخميس، أن الشباب يمتلك الثقة الكبيرة في تجاوز أي منافس، وأنه ما زال يبحث عن الاستقرار على جميع الصعد.

وشدد الجابر على أن البيئة بنادي الشباب ساعدته كثيرا في إحداث التطور الملحوظ في أداء الفريق، وأن الفريق يضم عناصر مميزة قادرة على صنع الفارق.

وأضاف: "الانتصار على الفرق التي تقع بوسط ومؤخرة جدول المسابقة من أهم أسباب نجاح الأندية في تحقيق بطولة الدوري، وهو ما نسعى لترسيخه في أذهان اللاعبين هذا الموسم".