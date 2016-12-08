العويس يصدم الشبابيين بالغياب بعد قرار "العودة"

عادت علاقة الشبابيين بحارسهم الدولي محمد العويس إلى التوتر مجددا، بعدما أعلن النادي العاصمي الخميس غياب اللاعب عن تدريبات فريقه لليوم الثاني على التوالي قبل يوم من مواجهة النصر ضمن مباريات الجولة 12 من دوري المحترفين السعودي.

وكتب النادي العاصمي عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "واصل اللاعب محمد العويس غيابه عن تدريبات الفريق الكروي الأول لليوم الثاني على التوالي".

وكانت الإدارة الشبابية، قد تراجعت الثلاثاء الماضي عن قرارها بإبعاد محمد العويس عن الفريق الأول، وتواجد الحارس الدولي في تدريب الفريق استعداداً لمواجهة النصر قبل أن يغيب يومي الأربعاء والخميس.