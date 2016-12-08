العين يوافق على مشاركة عموري مع أهلي جدة

أعلن محمد عبيد حماد المشرف على قطاع كرة القدم في العين الإماراتي مشاركة عمر عبدالرحمن "عموري" لاعب الفريق وأفضل لاعب آسيوي بقميص أهلي جدة عندما يلتقي الأخير برشلونة الإسباني في مباراة ودية تحتضنها الدوحة.

وقال حماد في تصريحات نقلها حساب نادي العين: مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم برئاسة سعادة غانم الهاجري أعلن ترحيبه بطلب الأهلي السعودي بمشاركة عموري في المواجهة مع بطل الليغا، كما منح المدرب زلاتكو موافقته على مشاركة عمر عبدالرحمن مع الأهلي أمام برشلونة، على أن يخضع قبلها لفحوصات طبية في مجمع إسباير الطبي بالدوحة.

ويلتقي الأهلي مع برشلونة في مباراة ودية مساء الثلاثاء على استاد الغرافة.