النصر يواجه الشباب بحثاً عن تضييق الخناق على الهلال

يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض قمة مثيرة ستجمع الشباب بجاره النصر في قمة المرحلة 12 من دوري جميل السعودي للمحترفين، في حين يبحث أهلي جدة عن مواصلة انتصاراته حينما يستضيف الرائد، وسيشهد استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام قمة الجارين الاتفاق وغريمه التقليدي القادسية.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز يبحث النصر عن تضييق الخناق على الهلال المتصدر حينما يواجه الشباب المتعثر بنتائجه الأخيرة.

ونجح النصر في تجاوز خسارة مباراته أمام التعاون حينما نجح بتحقيق فوزٍ كبير في المرحلة السابقة على ضيفه الباطن 4-صفر ليحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الهلال المتصدر.

ويعلم النصراويون أهمية الفوز في مباراة الشباب كون الفريق تنتظره مهمة صعبة أمام غريمه التقليدي الهلال يوم الجمعة بعد المقبل في مباراة ستحدد معالم الصدارة في حين أن الخسارة قد تبعد أصفر العاصمة عن المتصدر.

وتنفس الكرواتي زوران الصعداء بعد عودة الباراغوياني فيكتور أيالا إلى التشكيلة الأساسية بعد غيابه بسبب الإيقاف عن مباراة الباطن في حين أنه ضم لاعب الوسط إبراهيم غالب إلى قائمة 18 لاعباً بعد شفائه من إصابة الرباط الصليبي الذي تعرض لها للمرة الثانية في الموسم الماضي.

وقرر زوران استبعاد قائد الفريق حسين عبدالغني نهائياً عن الفريق، مما دعا الأخير إلى طلب إجازة مفتوحة بعد عدم جدوى الاستفادة منه من قبل المدرب الكرواتي، الذي لم يعتمد عليه كثيراً هذا الموسم وسيكون حاضراً اللاعب أحمد عكاش الذي شارك في مباراة الباطن الأخيرة.

وفي المقابل يبحث الشباب عن استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها في الثلاث مراحل الأخيرة بتعادله أمام الوحدة والرائد وخسارته الكبيرة من أمام جاره الهلال 3-صفر في المرحلة السابقة.

وتلقى مدرب الفريق سامي الجابر ضربةً موجعة تتمثل في امكانية غياب المدافع الجزائري جمال بلعمري عن اللقاء، بسبب الإصابة في حين أنه قرر إعادة الحارس محمد العويس من جديد إلى التشكيلة الأساسية بعد استبعاده عن أغلب مباريات الفريق هذا الموسم.

ويأمل الشبابيون في أن يعود فريقهم مرة أخرى الى المنافسة على الصدارة بعد أن تجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الخامس وبفارق 8 نقاط عن الهلال المتصدر.

الأهلي والرائد



وعلى استاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة يبحث الأهلي عن مواصلة انتصاراته حينما يستضيف الرائد.

ونجح الأهلي في استعادة توازنه بعد الخسارة من أمام الهلال ليحقق فوزاً كبيراً على مضيفه الفيصلي 6-3 ليقلص الفارق مع المتصدر الهلال إلى 5 نقاط، إذ يحتل المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

وفي المقابل يسعى الرائد إلى استعادة توازنه عقب ما فشل الفريق في تحقيق أي فوز في المراحل الأربع الأخيرة بعدما اكتفى بتعادل أمام الشباب وتلقى ثلاث خسائر أمام النصر والهلال والقادسية في المرحلة السابقة.



الاتفاق والقادسية



وعلى استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ستكون مهمة الاتفاق صعبة إذا ما أراد مواصلة انتصاراته حينما يستضيف غريمه التقليدي القادسية.

وقدم الاتفاق أداءً لافتاً بقيادة مدربه الإسباني خوان الذي نجح بتحقيق فوزين متتاليين على حساب الخليج والفيصلي إلا أنه تلقى خسارة ثقيلة من أمام الاتحاد 4-1 في المرحلة السابقة.

ويحتل الاتفاق المركز السادس برصيد 19 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الهلال المتصدر.

وفي المقابل يسعى القادسية إلى تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر التي حاصرت الفريق منذ انطلاق الموسم.

ونجح القادسية بتحقيق فوزه الأول هذا الموسم على حساب ضيفه الرائد 3-صفر ليرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز 12 وبفارق الأهداف عن الخليج متذيل الترتيب والفتح صاحب المركز قبل الأخير.