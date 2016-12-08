سامي وزوران.. أرقام خاصة قبل المواجهة المرتقبة

سيشكل ديربي الشباب والنصر، منعطفا مهما لكلا الفريقين مع الاقتراب من ختام الدور الأول لمسابقة دوري جميل للمحترفين.



تشكيلة المدرب سامي الجابر الأساسية، لم تكن مستقرة لظروف مختلفة، أهمها الإصابات، لاعب الوسط عبد المجيد الصليهم هو الأكثر مشاركة في فريق الشباب برصيد 982 دقيقة لعب، شارك في 9 مباريات كاملة، واستبدل في مباراتين فقط.

في المقابل، كان الكرواتيان ايفان توميتشاك، ومارين توماسوف، الأكثر مشاركة مع النصر، إلا أن توماسوف يتفوق بدقائق اللعب تصل الى 938، حيث لعب 8 مباريات كاملة، واستبدل 3 مرات.

الكرواتي زوران أجرى، 28 تبديلا في 11 لقاء للنصر في الدوري السعودي، وعادة ما كان اللاعب البديل ينتمي إلى خط الهجوم في 15 مرة مقابل 12 تبديلا جميعهم لاعبين من خط الوسط، وأجرى تبديلا وحيدا لمدافع، وجاءت معظم عمليات التغييرات في الربع الساعة الأخيرة من المباريات.

في الجانب الآخر، أجرى سامي الجابر 32 تبديلا هذا الموسم مع الشباب، معظمها في خط الوسط، 25 منها كان في خط الوسط مقابل 4 ينتمون لخط الهجوم و 3 في خط الدفاع، كل التبديلات جاءت في الشوط الثاني، 4 منها في الدقيقة الـ55.

في رصيد النصر هذا الموسم 20 هدفا، 12 منها أحرزت بالقدم فيما جاءت 6 أهداف بالرأس، وهدف جاء من نيران صديقة، أما عن صناعة الأهداف 9 منها احرزت من تمريرات عرضية، وواحدة فقط من العمق.

أما عن أهداف الشباب الـ13، 9 منها سجلت بالقدم، و 3 بالرأس وهدف واحد سجل بالخطأ في المرمى، وبالنسبة إلى صناعة الأهداف، 12 تمريرة جاءت من تمريرات عرضية و 6 من العمق.

في حراسة المرمى اعتمدت قائمةُ النصر على حسين شيعان في 7 مباريات، مقابل 4 لعبد الله العنزي، وفي الشباب حضر وليد عبدالله بـ10 مباريات مقابل لقاءٍ واحد لمحمد العويس.