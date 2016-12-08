جورجي ينهي صيام الباطن الطويل ويمنحه نقاط التعاون

اقتنص الباطن ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه الصعب على ضيفه التعاون 1-صفر في افتتاح المرحلة 12 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وشهد الشوط الأول أفضلية للباطن الذي أضاع لاعبوه عدداً من الفرص الخطيرة والتي بدأت مبكراً حينما لعب جدعان الشمري كرةً عرضية متقنة لتجد اللاعب فيصل عيادة الذي حولها برأسه إلا أنها مرت فوق العارضة.

ورد التعاون سريعاً وكاد مهاجمه المغربي منير الحمداوي أن يسجل هدف السبق حينما سدد كرةً ذكية من خارج منطقة الجزاء إلا أن الحارس مزيد فريح أبعدها بصعوبة.

وواصل الباطن بحثه عن هدف السبق وكاد مهاجمه البرازيلي جورجي داسيلفا أن يفتتح التسجيل بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله مشاري العنزي ليسدد الكرة إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس فهد الشمري.

وسنحت فرصة خطيرة للباطن لمهاجمه مشاري العنزي الذي تلقى تمريرة من زميله خالد الدخيل ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس فهد الشمري الذي أبعدها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول تمكن البرازيلي جورجي داسيلفا مهاجم الباطن من افتتاح التسجيل بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله مشاري العنزي ليواجه المرمى ويضع الكرة في شباك الحارس فهد الشمري.

وفي الشوط الثاني كثف التعاون محاولاته بحثاً عن هدف تعادل في حين اعتمد الباطن على الهجمات المرتدة والتي كاد من خلالها مهاجمه فيصل عيادة أن يسجل الهدف الثاني حينما اخترق دفاع التعاون وسدد كرةً قوية ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الباطن إلى 12 نقاط متقدماً الى المركز التاسع مؤقتاً، وبقي التعاون على رصيده السابق 15 نقطة في المركز السابع مؤقتا.