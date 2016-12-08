زوران لغالب: احتاجك.. لا أريدك تحت الضغط

أكد زوران ماميتش مدرب النصر أنه لن يجازف بإبراهيم غالب، لاعب الفريق العائد من إصابة خطيرة، رغم الحاجة إلى خدماته نظير الإصابات التي تعاني منها القائمة الصفراء.

وقال زوران في المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن مباراة الشباب: نحن بحاجة إلى إبراهيم غالب لكننا لن نجازف به إلا في حالة جاهزيته التامة لأنه عائد من إصابة وغياب طويل ولا نريد أن نضعه تحت الضغط قبل اكتمال تأهيله. نثق بأنه سيعود وبقوة كما كان نجما مؤثرا بالفريق

وزاد مدرب النصر: مباراة الشباب مهمة ونسعى لاجتيازها. أعرف فريق الشباب وتابعت مبارياته مثل كل الفرق التي نواجهها... بالطبع ، الفرق التي تسعى لتحقيق البطولات هي الفرق التي تلعب تحت الضغط لأنها في مثل هذا تتألق وتبدع.

وحول عودة أيالا، أجاب: عودة أيالا للمشاركة بعدما غاب عن مباراة الباطن بسبب الإيقاف للإنذارات أمر جيد كونه لاعب كبير ساهم في تحقيق الفريق لعدد من النقاط، لدينا عدد من اللاعبين يغيبون عن الفريق للإصابات.ولهذا سيكون وجود أيالا في هذه المباراة مهما لنحقق النصر ونكسب النقاط الثلاث.