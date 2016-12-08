قصة 8 أعوام بقي فيها النصر دون تحقيق أي فوز على الشباب

سيكمل النصر عامين لم يتذوق خلالهما الفوز على الشباب عندما يلتقي الفريقان مساء الجمعة ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين السعودي. لكن تلك الفترة لم تكن الأطول دون تحقيق أي انتصار أصفر ضد الجار، بل سبقها 8 أعوام من الانتظار عجز خلالها النصر عن تسجيل أي فوز طوال 14 مباراة.

ومنذ فوز النصر الأخير في الدوري (ديسمبر 2014) بثلاثية يحيى الشهري وحسن الراهب ومحمد السهلاوي، لم يفز الأصفر على الشباب في 4 مباريات جمعتهما، الأولى في دوري ذلك الموسم وانتهت بالتعادل السلبي، وفي الموسم الماضي خسر 3 مرات أمام غريمه بقيادة 3 مدربين في بطولتي الدوري وكأس ولي العهد.

وانتظر النصر فترة طويلة وتحديداً منذ فوزه على الشباب في مارس 2006 2-1 وحتى ديسمبر 2013 لتحقيق أول فوز على الشباب، وما بينهما فشل النصراويون بتحقيق الفوز في 14 مباراة في مختلف البطولات.

وبدأت هيمنة الشباب على مباريات الفريقين في نوفمبر 2006، عندما تغلب على النصر بهدفي الغاني غودين أترام ومحمد الهليل، وأتبع ذلك الفوز بآخر ثقيل قوامه 3-0 بهدفي حسن معاذ وهدف أترام.

وفي موسم 2007-2008 انتهت مباراتيهما بالتعادل، الأولى كانت 1-1 بهدفي عصام المرداسي للنصر والأرجنتيني مانويل مارتينيز للشباب، والثانية كانت مثيرة بتعادلهما 2-2 بأهداف سعد الحارثي ومحمد الشهراني للأصفر، وناصر الشمراني وناجي مجرشي للشباب، في مباراة شهدت لغطاً كبيراً بعد طرد التونسي عبدالكريم النفطي لاعب النصر في الدقائق الأخيرة.

وتواصل تعادلهما في بداية مواجهاتهما ضمن مباريات دوري 2008-2009 وانتهت المباراة الأولى سلبياً وشهدت إصابة سعد الحارثي بقطع في رباطه الصليبي، أما الثانية فأنهاها البرازيلي كوماتشو وعبدالعزيز السعران لمصلحة الشباب مقابل هدف لعبدالرحمن البيشي.

وسجل ناصر الشمراني مرتين ليقود الشباب إلى فوز جديد على النصر في مباراة الذهاب بينهما بدوري 2009-2010، وفي مباراة الإياب الشهيرة تقدم الشمراني قبل خروجه من الملعب مصاباً بالرباط الصليبي، وعادل فيكتور فيغاروا للأصفر، وعاد عبدالله شهيل وعبدالله الأسطاء لتسجيل هدفين وزاد فيغاروا غلته لتنتهي المباراة 3-2 للشباب.

وانتهت مباراتهما الأولى في موسم 2010-2011 بتعادل سلبي شهد إضاعة ناصر الشمراني لركلة جزاء، إلا أن المباراة الثانية انتهت بفوز شباب عن طريق الحسن كيتا والأسترالي جون ماكين مدافع النصر في مرماه، وحينها تعرض عبده عطيف لإصابة الرباط الصليبي الثانية بعد اصطدامه بأحد لاعبي النصر.

وأحرز تافاريس، مدافع الشباب السابق، وأحمد عطيف هدفين مقابل هدفاً لكلِ من أحمد عباس وريان بلال ليتعادل الفريقان 2-2 في مباراة الذهاب من موسم 2011-2012، وفي الإياب قلب ناصر الشمراني في الشوط الثاني تقدم النصر بهدف السهلاوي إلى فوز 2-1.

وتفوق الشباب مجدداً بأهداف الشمراني وتيغالي مقابل هدف للزيلعي في مباراة ذهاب موسم 2012-2013، في مباراة شهدت طرد حسن معاذ منذ وقت مبكر، ونايف القاضي أواخر الشوط الثاني، وفي المباراة التي تليها أهدر كوماتشو ركلة جزاء لتنتهي المباراة بتعادل سلبي، قبل أن يكسر النصر النحس الذي لازمه 14 مباراة بفوزه 3-2 في مباراة شهيرة أحرز خلالها مهند عسيري ورافينيا هدفي الشباب مقابل 3 أهداف لمحمد السهلاوي وإلتون برانداو وجمعان الدوسري.

وبعد تلك المباراة، لعب الفريقان مباراة دورية انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 عن طريق إلتون برانداو وعبدالله الأسطاء، وفي ذهاب دوري موسم 2014-2015 فاز النصر 3-0 عن طريق السهلاوي ويحيى الشهري وحسن الراهب، وانتهت مباراة الإياب التي توج بها النصر بلقبه الثاني على التوالي بالتعادل السلبي.