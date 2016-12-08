"الانتخابات": قائمتا آل معمر وأبو عظمة منتصف ديسمبر

أعلنت لجنة انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن طلب تقديم قائمتي المرشحين للكرسي الرئاسي خالد آل معمر ونجيب أبو عظمة، بحد أقصى منتصف ديسمبر الجاري، وذلك بعد عودتهما مجددا إلى سباق الترشح بناء على قرار لجنة الاستئناف.

وكانت لجنة الاستئناف الانتخابية، قد قبلت التظلم المقدم من خالد آل معمر ونجيب أبو عظمة وأعادتهما إلى السباق الانتخابي نحو كرسي رئيس مجلس الإدارة إلى جانب سلمان المالك وعادل عزت، فيما أيدت قرار لجنة الانتخابات استبعاد المرشح عبدالعزيز العيبان، ورفضت عدداً من الطعون الانتخابية ضد المرشحين.