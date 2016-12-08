14 لاعباً غادروا الشباب وارتدوا شعار النصر

تنقل العديد من اللاعبين بين الجارين النصر والشباب على مر تاريخهما الرياضي، لاسيما في العقدين الأخيرين، خاصة من أصفر العاصمة الذي اعتاد على استقطاب نجوم جاره، وبلغ عدد اللاعبين المنتقل من شمال الرياض إلى غربها 14 لاعباً.

وكانت البداية مع هداف الدوري السعودي في الثمانينيات الميلادية خالد المعجل، الذي قرر ترك القميص الأبيض واستبداله بالأصفر، إلا أن تجربته لم يكتب لها النجاح وعاد مرة أخرى إلى ناديه السابق.

ومن أبرز اللاعبين الذين مثلوا الفريقين ثلاثي المنتخب السعودي، فؤاد أنور، وفهد المهلل، وصالح الداود، الذين قرروا إنهاء مسيرتهم الكروية مع نادي النصر، ليلحق بهم اللاعب عبدالله الواكد الذي ارتدى شعار النصر بعد رحلة طويلة مع الشباب وقطبي جدة الأهلي والاتحاد.

وانتدب النصر في السنوات الأخير أكثر من لاعب شبابي، إلا أن تجربتهم لم تنجح لاسيما المدافع صالح صديق ولاعب الوسط يوسف الموينع والمهاجمين عبدالعزيز السعران ومرزوق العتيبي الذي عاد إلى الرياض من جديد بعد تجربه ثرية بقميص اتحاد جدة، والدولي السابق خالد عزيز الذي فشلت تجربته مع الناديين.

وتعاقد النصر أيضاً مع صانع الألعاب عبده عطيف في نهاية موسم 2013 والذي بدأ حياته مع الشباب قبل أن يمر بتجربة قصيرة بقميص اتحاد جدة، ومثلها مع أصفر العاصمة ليعود ويعتزل مع ناديه الأم.

آخر اللاعبين الذين سبق أن مثلوا الشباب وانتقلوا للنصر هما الحارس حسين شيعان والمدافع عمر هوساوي، والأخير لعب في الفئات السنية لأبيض العاصمة، والمهاجم نايف هزازي الذي انتقل إلى الأصفر بمبلغ كبير صيف العام الماضي، والثلاثي يعتبرون ركائز أساسية في تشكيلة الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق.

ومن اللاعبين الأجانب يبرز اسم العراقي نشأت أكرم، والذي مثل النصر أولاً في موسم وحيد، قبل أن ينتقل إلى الشباب ويدافع عن قميصه لمدة 3 سنوات.

في حين أن لاعب النصر السابق بدر الحقباني فضّل ترك ناديه وارتداء قميص الشباب لمدة 3 سنوات وحقق معهم لقب الدوري، بالإضافة إلى المدافع أحمد البحري الذي انتقل معاراً من نادي الاتفاق إلى الشباب لمدة موسم، قبل أن ينتقل لاحقاً بشكل نهائي إلى النصر.