الهلال يحافظ على صدارته بسداسية في شباك الوحدة

حافظ الهلال على صدارة دوري جميل السعودي للمحترفين، بعد فوزه على ضيفه الوحدة 6- صفر على ستاد الأمير فيصل بن فهد في المرحلة 12 من المسابقة.

ولم يجد الهلال صعوبة في تجاوز ضيفه، إذ بدأ سلسلة أهدافه بعد مرور 9 دقائق حينما حول مهاجمه البرازيلي ليوبونانيتي عرضية زميله ياسر الشهراني في شباك الحارس عبدالله العراف.

وعند الدقيقة 34 تمكن البرازيلي كارلوس ادواردو من تسجيل الهدف الثاني حينما أكمل عرضية زميله محمد البريك في شباك الوحدة.

وفي الشوط الثاني حاول الوحدة العودة حينما كثف هجماته في العشر دقائق الأولى وأهدر قائده مختار فلاتة هدفاً محققاً بعد تلقيه تمريرة من زميله الاوروغوياني أدولف ليما، ليواجه المرمى ويسدد الكرة لتجد الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها.

وعند الدقيقة 56 نجح اللاعب نواف العابد بتسجيل الهدف الثالث للهلال بعد تلقيه تمريرة من زميله ياسر الشهراني ليضع الكرة بشكل مميز من فوق الحارس عبدالله العراف.

ولم يتوقف هجوم الهلال وتمكن مهاجمه البديل ياسر القحطاني من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 71 بعدما حول عرضية زميله البرازيلي ادواردو برأسه في مرمى الوحدة.

وازدادت شهية الهلال للأهداف حينما تمكن مهاجمه البديل ناصر الشمراني بتسجيل الهدف الخامس عند الدقيقة 82 بعدما استغل تمريرة زميله ياسر القحطاني المميزة ووضع الكرة مرمى الحارس عبدالله العراف.

وفي الوقت بدل الضائع اختتم المهاجم ناصر الشمراني مسلسل أهداف الهلال بعدما تابع تسديدة زميله البرازيلي تياغو ألفيس العائدة من العارضة ليضع الكرة في الشباك.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 30 نقطة في الصدارة وبفارق خمس نقاط عن الاتحاد الثاني، و6 نقاط عن النصر الثالث، وبقي الوحدة على رصيده السابق 10 نقاط في المركز العاشر مؤقتاً.