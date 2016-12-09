اتحاد جدة يسعى لمواصلة مطاردته للهلال

يسعى اتحاد جدة إلى تضييق الخناق على المتصدر الهلال، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على الفيصلي، على ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في حين يبحث فريقا الفتح وضيفه الخليج عن ثلاث نقاط ثمينة حينما يلتقيان في ختام المرحلة الـ12 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وعلى ستاد الملك سلمان بالمجمعة يبحث الاتحاد عن ثلاث نقاط جديدة، ستعيده من جديد إلى الوصافة والاقتراب أكثر من الهلال حينما يحل ضيفاً على الفيصلي.

ونجح الهلال بتحقيق فوزٍ كبير على ضيفه الوحدة 6-صفر ليوسع الفارق إلى 5 نقاط أمام الاتحاد الذي سيعيد الفارق إلى نقطتين في حال فوزه على مضيفه الفيصلي.

ونجح الاتحاد في تجاوز خسارته أمام ضيفه النصر 1-صفر حينما حقق فوزين كبيرين على قطبي المنطقة الشرقية القادسية والاتفاق بفوزه 3-صفر و4-1 على التوالي ليعود إلى المنافسة من جديد.

وفي المقابل يعيش الفيصلي أوضاعاً سيئة بعدما توالي نزيفه للنقاط مرحلة بعد مرحلة لاسيما وأنه أصبح قريباً من مناطق الخطر التي لا يفصله عنها سوا نقطة وحيدة.

وفشل الفيصلي في تحقيق أي انتصار منذ فوزه على الوحدة 2-1 في المرحلة الرابعة إذ تلقى 6 خسائر كان آخرها بنتيجة ثقيلة أمام أهلي جدة 6-3 في المرحلة السابقة واكتفى بتعادل وحيد أمام التعاون.

وعلى ستاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، يبحث الفتح عن تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم حينما يستضيف الخليج.

ونجح الفتح في تحقيق فوزه الأول في دوري جميل هذا الموسم على حساب الوحدة 4-2 في المرحلة السابقة ليوقف مسلسل نزيف النقاط الذي تعرض له هذا الموسم ليرفع رصيده الى 8 نقاط في المركز قبل الأخير وبفارق الأهداف عن الخليج متذيل الترتيب.

ولا يختلف وضع الخليج كثيراً عن الفتح إذ أن الفريق فشل في مواصلة انتصاراته بعدما حقق فوزاً ثميناً على الوحدة في المرحلة قبل الماضية ليعود مجدداً ويخسر أمام التعاون 1-صفر على ملعبه في المرحلة السابقة ليبقى في المركز الأخير.