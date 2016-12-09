القادسية يرفض الخسارة أمام الاتفاق

فقد الاتفاق نقطتين ثمينتين، بتعادله أمام غريمه التقليدي القادسية، بتعادلهما 2-2 على ستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام في المرحلة 12 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وفشل الاتفاق في المحافظة على تقدمه بهدفين نظيفين بالشوط الأول ليخرج متعادلاً 2-2 في الشوط الثاني.

وشهد الشوط الأول تفوقاً للاتفاق الذي وضحت رغبته بتسجيل هدفٍ مبكر وكان قريباً من ذلك بعدما أهدر مهاجمه هزاع الهزاع هدفاً محققاً بعدما ارتقى لعرضية زميله عمر السنين وحولها برأسه خارج المرمى.

ورد القادسية سريعاً وكاد مهاجمه النيجيري باتريك إيز أن يفتتح التسجيل بعدما استغل الخروج الخاطئ لحارس الاتفاق أحمد الكسار وسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 35 افتتح مدافع الاتفاق جمعان الدوسري التسجيل بعدما حول عرضية زميله أبوبكر فوفانا بقدمه في شباك الحارس فيصل مسرحي.

وبعد الهدف بثلاث دقائق ارتكب العراقي سعد الأمير لاعب القادسية خطأً فادحاً بعدما حول عرضية مهاجم الاتفاق صالح العمري بقدمه في شباك فريقه، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2 - صفر.

وفي الشوط الثاني، تحسن مستوى القادسية وبدأ بفرض سيطرته على المباراة في حين اعتمد الاتفاق على الهجمات المرتدة التي شكلت خطراً على مرمى القادسية.

وانتظر القادسية حتى الدقيقة 67 حتى تمكن مدافعه عبدالرحمن العبيد من تسجيل هدف تقليص الفارق حينما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة في شباك الحارس أحمد الكسار.

وواصل القادسية هجومه وتمكن لاعبه عبدالمحسن فلاتة من تسجيل هدف التعادل بعدما أكمل تمريرة زميله فهد الجهني الرأسية برأسه في شباك الاتفاق.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتفاق إلى 20 نقطة في المركز الخامس مؤقتاً، وارتفع رصيد القادسية إلى 9 نقاط في المركز 11 مؤقتاً.