التعادل يخيم على قمة النصر والشباب

اقتسم فريقا الشباب والنصر، نقاط مواجهتهما بعد تعادلهما 1-1 على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في قمة مباريات المرحلة 12 من دوري جميل السعودي، في حين اقتنص أهلي جدة ثلاث نقاط ثمينة بفوزه الصعب على ضيفه الرائد 1-صفر.

وشهد الشوط الأول اثارةً كبيرة من قبل الفريقين بعدما تقاسم السيطرة وتبادل الهجمات التي بدأت بمحاولات نصراوية بحثاً عن هدفٍ مبكر.

في حين الشباب أعتمد على الهجمات المرتدة بتواجد البرازيلي هيبرتي فيرنانديز الذي سبب ازعاجاً لدفاع النصر بمهاراته وتمريراته الطويلة للمهاجم الجزائري محمد بن يطو.

وتمكن لاعب الشباب عبدالمجيد الصليهم من الحصول على ركلة جزاء بعد تعرضه لإعاقة من الحارس حسين شيعان داخل منطقة الجزاء، ليتقدم لها البرازيلي هيبرتي ويضعها في الشباك.

وحاول النصر العودة سريعاً بعدما اندفع لاعبوه نحو مرمى الشباب، وكاد أن يتلقى الهدف الثاني بعدما مرر لاعبه عبدالوهاب جعفر كرةً مقتنة للبرازيلي هيبرتي الذي انفرد بالمرمى وواجه الحارس حسين شيعان الذي أعدها لتعود للاعب عبدالوهاب جعفر الذي سددها قوية إلا أن المدافع البرازيلي برونو أوفيني أبعدها برأسه.

وعند الدقيقة 41 نجح النصر بالعودة إلى المباراة بتسجيله هدف التعادل عن طريق مهاجمه حسن الراهب الذي حول تمريرة زميله خالد الغامدي برأسه في شباك الحارس وليد عبدالله.

وفي الشوط الثاني فرض النصر سيطرته بحثاً عن هدفٍ ثان وكان قريباً من ذلك حينما اخترق لاعبه الكرواتي البديل مارين توماسوف دفاع الشباب ورواغ ثلاث لاعبين ومرر الكرة لحسن الراهب لتجد الحارس وليد عبدالله الذي أبعدها لتصل إلا البارغوياني فيكتور أيالا الذي سددها قوية إلا أن الحارس وليد عبدالله الذي تصدى لها مرة أخرى.

وسنحت فرصة خطيرة للشباب للاعبه الجزائري محمد بن يطو الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس حسين شيعان.

وواصل النصر هجومه وسنحت فرصة حينما تصدى لاعبه البارغوياني أيالا لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية إلا أنها ذهبت خارج الخشبات الثلاث.

وعند الدقيقة 78 أهدر البرازيلي برونو هدفاً محققاً بعدما تلقى كرة داخل منطقة الجزاء عائدة من دفاع الشباب وسدد الكرة خارج المرمى.

وعند الدقيقة 82 كاد المهاجم البديل نايف هزازي أن يسجل الهدف الثاني بعدما ارتقى لعرضية زميله أحمد الفريدي وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت القائم الأيسر للحارس وليد عبدالله.

وفي الوقت بدل الضائع كاد الشباب أن يقتنص ثلاث نقاط ثمينة، بعدما اخترق مهاجمه بن يطو دفاع النصر ومرر كرةً لحسن معاذ داخل منطقة الجزاء إلا أنه تباطئ وأبعدها المدافع خالد الغامدي.

وقبل نهاية المباراة أهدر مهاجم النصر نايف هزازي هدفاً محققاً بعد تلقيه كرة عرضية مميزة من زميله أيالا إلا أنه حول الكرة برأسه خارج المرمى.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 25 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، وارتفع رصيد الشباب إلى 20 نقطة في المركز الخامس.

وعلى ستاد الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" بجدة، اقتنص الأهلي ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه الصعب على ضيفه الرائد 1-صفر.

ويدين الأهلي للاعبه عبدالفتاح عسيري الذي سجل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 81 بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله اليوناني فيتفاتزيديس ليسدد الكرة في شباك الرائد.

وارتفع رصيد الأهلي إلى 25 نقطة في المركز الثالث مؤقتاً، وبقي الرائد على رصيده السابق 13 نقطة في المركز الثامن.