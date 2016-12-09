المرزوقي: لا نفكر في برشلونة.. ولم نعاقب بصاص

أكد أحمد المرزوقي، رئيس نادي أهلي جدة، أهمية مواجهة فريقه أمام الرائد قبل خوض ودية برشلونة الثلاثاء المقبل، نافيا في الوقت ذاته، الأنباء التي تحدثت عن معاقبة النادي الجداوي للاعبه مصطفى بصاص.

وقال الرئيس العائد إلى كرسي رئاسة النادي الأخضر مجددا لـ"في المرمى": "مباراة الهلال يجب أن نستفيد منها عبر كثيرة، هبوط مستوى اللاعبين ترك عتب كبير لدى محبي الأهلي، لكننا تجاوزنا مرحلة الهلال".

وأضاف: "أمامنا مباراة مهمة، الرائد فريق صعب، تفكيرنا منصب الآن على هذه المواجهة، ومن ثم على ودية برشلونة".

وزاد المرزوقي في حديثه: "لا نستمع للإعلام، ونستمع فقط للجهاز الفني بخصوص استبدال المحترفين الأجانب، والبطولة الآسيوية تحتاج إلى تدعيم الفريق، أما فيما يتعلق باللاعب مصطفى بصاص، فغيابه كان بسبب إصابة تمزق في العضلة وليس كعقوبة كما أشيع".