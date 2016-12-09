الهلال ينهي عقد رعاية "موبايلي" بالتراضي

أعلنت إدارة الهلال اتفاقها مع شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، على إنهاء عقد الرعاية المبرم بين الطرفين، بنهاية الموسم الرياضي الجاري.

وبث النادي العاصمي الخبر، عبر بيان الجمعة، وقال فيه: "اتفق مجلس إدارة النادي مع شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، على إنهاء عقد الرعاية المبرم بين الطرفين، وذلك بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2016 - 2017م، حيث توصّل الطرفان إلى إنهاء العقد بالتراضي، لتنتهي بذلك واحدة من أبرز حالات الاستثمار الرياضي بالمنطقة".

وكان الهلال وموبايلي قد وقعا عقدا للرعاية منذ عام 2008، وتم تجديده في عام 2014 لمدة 3 سنوات تنتهي نهاية الموسم الرياضي الحالي قابلة للتمديد لسنتين، بموافقة الطرفين.