الوحدة يقيل مدربه الجزائري مضوي

أعلن مجلس إدارة نادي الوحدة، الجمعة، فسخ تعاقده مع خير الدين مضوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتراضي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر "تويتر": "قرر مجلس إدارة نادي الوحدة، إعفاء المدرب الجزائري للفريق الأول لكرة القدم خير الدين مضوي من منصبه والجهاز المعاون له بالتراضي بين الطرفين".

وأضاف: "قدم مجلس الإدارة شكره وامتنانه لمضوي على الفترة الماضية التي قاد خلالها الفريق في الدوري".

يذكر أن هذا القرار جاء بسبب سوء نتائج الفريق ببطولة الدوري منذ بدايتها.

وكان الوحدة قد تلقى هزيمة ثقيلة مساء أمس على يد الهلال بسداسية نظيفة.