إنريكي يستدعي كافة نجوم برشلونة لمواجهة أهلي جدة

استدعى لويس إنريكي مدرب برشلونة الإسباني كافة نجومه لمواجهة أهلي جدة ودياً في الدوحة مساء الثلاثاء، يتقدمهم الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز والبرازيلي نيمار.

وضمت قائمة برشلونة 21 لاعباً، وهم مارك أندريه تير شتيغن، ياسبر سيليسين، جوردي ماسيب، جيرارد بيكيه، إيفان راكيتيتش، سيرجيو بوسكيتس، دينيس سواريز، أردا توران، إنييستا، لويس سواريز، ميسي، نيمار، رافينيا، ماسكيرانو، باكو ألكاسير، جوردي ألبا، لوكاس دينيه، سيرجي روبيرتو، أندريه غوميز، أليكس فيدال، صامويل أومتيتي، بالإضافة إلى بورخا لوبيز وكارليس ألينيا.

ولا يغيب عن قائمة بطل إسبانيا إلا المدافع الفرنسي جيرمي ماثيو بسبب الإصابة.