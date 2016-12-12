الإدارة القانونية في الرائد تطارد المسيئين لسعيد المولد

حولت إدارة الرائد ملفاً متكاملاً حول الإساءات التي تعرض إليها لاعبها سعيد المولد إلى الإدارة القانونية في النادي لملاحقة المسيئين للاعب عقب نهاية مباراة فريقها مع الأهلي نهاية الأسبوع الماضي.

وحذت إدارة الرائد حذو فهر طيب، وكيل أعمال اللاعب، الذي أعلن عبر حسابه الشخصي في "تويتر" بأن مكتبه كلف محامياً لملاحقة من أساء إلى موكله بعد رصد عدد من التغريدات التي اتهمت اللاعب بالتواطؤ مع ناديه السابق وتمكينه من تسجيل هدف الفوز المتأخر الذي جاء بواسطة عبدالفتاح عسيري، ومن بين قدمي المولد.

وقال عبدالله السبيعي المشرف العام على كرة القدم في نادي الرائد لـ"العربية.نت": تم تحويل ملف متكامل يحتوي على جميع الإساءات التي تعرض إليها لاعبنا سعيد المولد في مواقع التواصل الاجتماعي عقب المباراة التي جمعت الفريق بالأهلي في الجولة الماضية من الدوري.

وزاد السبيعي: لا أملك معلومات وافية عن كل ما يحتويه الملف، لكن رصدنا المعرفات التي أساءت إلى المولد، وهو – الملف – لدى الإدارة القانونية في النادي لملاحقة المسيئين، وأخذ حق اللاعب ممن اتهمه.

وخاض المولد مباراته الأولى أمام ناديه الأم في الدوري السعودي منذ قضيته الشهيرة أواخر 2014 عندما وقع عقداً مع اتحاد جدة قبل أن يتراجع عنه ويستمر في الأهلي، إلا أن لجنة الاحتراف السعودية طالبته بإنفاذ عقده مع الاتحاد، إلا أنه رفض تنفيذ ذلك ورحل إلى سبورتنيغ فارنزي البرتغالي الذي قضى معه الموسم الماضي كاملاً، قبل أن يعود إلى السعودية بقميص الرائد بعقد يمتد حتى نهاية الموسم.