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السهلاوي وبرونو يقلقان زوران قبل لقاء الهلال

المصدر: العربية.نت
السهلاوي تواجد في عيادة الأصفر الطبية
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انضم محمد السهلاوي وبرونو أوفيني لاعبا النصر إلى زملائهما في العيادة الطبية قبل 4 أيام من مواجهة الهلال في ختام مباريات الدور الأول من الدوري السعودي للمحترفين مساء الجمعة.

ولم يستطع الثنائي المشاركة في التدريبات التي فرضها الكرواتي زوران ماميتش على لاعبيه استعداداً للمواجهة الهامة أمام الغريم التقليدي، ومكثا في العيادة الطبية إلى جانب عبدالله العنزي وعبدالعزيز الجبرين وعوض خميس والشاب راكان الشملان.

وشارك أوفيني في مباراة الشباب الأخيرة كاملة، بينما دخل السهلاوي إلى الملعب منتصف الشوط الثاني بدلاً عن حسن الراهب، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 وزادت الفارق بين النصر والهلال المتصدر إلى 4 نقاط.

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#محمد السهلاوي, #برونو أوفيني, #عوض خميس, #النصر, #زوران ماميتش

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