هيئة الرياضة الكويتية: أموال الاتحاد تمنع تفرغ الأنصاري

جددت الهيئة العامة للرياضة في الكويت رفضها تفريغ فهد الأنصاري لاعب اتحاد جدة تفرغا رياضيا لإكمال مسيرته الاحترافية مع النادي السعودي، عبر خطاب حصلت "العربية.نت" عليه مساء الاثنين.



ووفقاً للخطاب الذي تنشره "العربية.نت" والمذيل بتوقيع إسراء الدوب مسؤول المتابعة لقسم التفرغات بإدارة الأندية الرياضية في الهيئة العامة رداً على استفسار نادي القادسية فإن الأنصاري لم يذكر بداية ونهاية الإجازة التي طلبها والمحددة بـ6 أشهر، وأن اللاعب يحصل على راتب نتيجة احترافه في اتحاد جدة.



وجاء في الخطاب: يتقاضى اللاعب المذكور راتبا نتيجة تعاقده مع نادي الاتحادي السعودي، الأمر الذي لا يتطلب بالضرورة حصوله على إجازة تفرغ رياضي حيث يستطيع المذكور تحمل تبعات الحصول على إجازة خاصة من دوامه تبعاً للوائح والنظم الخاصة بإجازات التفرغ لا يحق منحه إجازة تفرغ رياضي.



وزاد الخطاب: لا تنطبق النظم واللوائح الخاصة بإصدار إجازات التفرغ الرياضي على اللاعب المذكور نظراً لأن مدة الإجازة المطلوبة (6 أشهر) غير مذكورة بدايتها ولا نهايتها وهذا مخالف للوائح والنظم، ولا يوجد اعتماد محضر مجلس إدارة النادي، بالإضافة إلى عدم وجود إقرار وتعهد لطالب الإجازة.

وفي المقابل بدا إبراهيم الأنصاري والد اللاعب متفائلاً بشأن إنهاء قضية تفريغ فهد، وقال لـ"العربية.نت": لا زلنا نحاول إيجاد حل من أجل استمرار فهد في صفوف الاتحاد وإكمال عقده مع ناديه" وأتبع: سنلتقي مع الشيخ سلمان الحمود وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ونأمل بأن يمكننا ذلك من حل أزمة فهد.

وأكد عبدالله شرف الدين مفاوض اتحاد جدة في تصريح سابق لـ"العربية.نت" سعي ناديه لإبقاء اللاعب الكويتي الملقب بـ"سقراط" في صفوفه مهما كان الثمن.