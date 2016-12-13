النصر يستعيد حارسه عبدالله العنزي

استعاد فريق النصر، مهاجمه محمد السهلاوي وحارسه عبدالله العنزي، حيث شارك الأول في تدريبات الفريق، فيما أنهى الثاني البرنامج العلاجي والتأهيلي.

وبحسب المركز الإعلامي الأصفر يوم الثلاثاء، فإن محترف النصر البرازيلي برونو أوفيني اكتفى بالجوانب اللياقية في تدريبات العالمي.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مساء اليوم تدريباته الاستعدادية للقاء الديربي يوم الجمعة القادم أمام الغريم التقليدي الهلال، حيث بدأ التدريب الذي انطلق على ملاعب الأكاديمية بمقر الفئات السنية بالنصر باجتماع فني بسيط للمدرب مع لاعبيه، أوضح لهم من خلاله الخطة الفنية التي يرغب الدخول بها أمام الهلال.

فيما بين لهم الجهاز الفني ضرورة التركيز طوال تسعين دقيقة، التي تلعب فيها المباراة، حيث إن لقاءات الديربي تلعب في جزئيات بسيطة.