الوحدة يبحث عن نفسه أمام القادسية

يسعى الوحدة إلى استعادة نغمة الانتصارات حينما يستضيف القادسية على ستاد الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة في افتتاح المرحلة 13 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وعانى الوحدة في المراحل الخمس الماضية بعدما خسر أربع مباريات منها ثلاث منها بنتائج كبيرة أمام أهلي جدة 4-صفر والفتح 4-2 والهلال في المرحلة الماضية 6-صفر.



وقررت إدارة الوحدة فسخ عقد الجزائري خير الدين مضوي بالتراضي بين الطرفين عقب الخسارة من الهلال 6-صفر الخميس الماضي والتي قربت الفريق من مناطق الخطر إذ لا يفصله عن متذيل الترتيب سوى نقطتين.



ويحتل الوحدة المركز 11 برصيد 10 نقاط بفارق نقطتين عن الفتح متذيل الترتيب، ونقطة عن القادسية صاحب المركز 12.



وفي المقابل يأمل القادسية في مواصلة حصده للنقاط بقيادة مدربه البرازيلي هيليو دوس آنغوس والابتعاد عن مناطق الخطر التي بقي فيها طوال الدور الأول.



ونجح القادسية بجمع أربع نقاط في المرحلتين السابقتين بفوزه الكبير على الرائد 3-صفر وتعادله أمام غريمه التقليدي الاتفاق 2-2 في المرحلة السابقة.



وقدم القادسية أداءً مميزاً أمام جاره الاتفاق في المرحلة السابقة بعد أن نجح بتحويل خسارته 2-صفر إلى تعادل 2-2 ليرفع رصيده إلى 9 نفاط متقدماً إلى المركز 12 بفارق نقطة وحيدة عن الفتح متذيل الترتيب.