قرعة "آسيا" تضع أهلي جدة والعين في مجموعة واحدة

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي أجريت الثلاثاء في كوالالمبور عن وقوع العين الإماراتي وأهلي جدة في مجموعة واحدة مجدداً بعدما لعبا النسخة الماضية في دور المجموعات، بينما سيلعب التعاون السعودي إلى جانب أهلي دبي ولكوموتيف الأوزبكي والفائز من السد والاستقلال الإيراني في الملحق.

وجاء في المجموعة الأولى كل من أهلي دبي الإماراتي، ولوكوموتيف الأوزبكي، والتعاون السعودي والمتأهل من الاستقلال الإيراني والسد القطري.

وفي المجموعة الثانية استقلال خوزستان الإيراني، والجزيرة الإماراتي، ولخويا القطري والفائز من الملحق الذي سيكون بين الفتح السعودي والفائز من مباراة ناساف الأوزبكي والحد البحريني.

أما المجموعة الثالثة فضمت أهلي جدة السعودي، وذوب آهن الإيراني، والعين الإماراتي والفائز من مباراة الملحق بين الجيش وبونيدكور الأوزبكي.

وفي المجموعة الرابعة حضر الريان القطري إلى جانب الهلال السعودي، وبيروزي الإيراني والفائز في مباراة الملحق بين الوحدة الإماراتي والفائز من مباراة الوحدات الأردني وبانغالور الهندي.