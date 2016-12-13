نواف العابد وخالد القروني يفوزان بأفضلية الجولة 12

انتزع ثلاثي المقدمة أغلبية مقاعد القائمة المثالية للجولة الثانية عشرة من دوري المحترفين السعودي والتي يختارها محللو برامج الرياضة في "العربية".



وانتزع نواف العابد صانع ألعاب الهلال لقب أفضل لاعب في الجولة الماضية، أما خالد القروني الذي قاد الباطن إلى فوزه الدوري الثالث فكان أفضل المدربين.

وحصل وليد عبدالله حارس الشباب على مقعد حارس الجولة، وأمامه عبدالرحمن العبيد لاعب القادسية كظهير أيسر، وجمال الدين بن العمري مدافع الشباب في قلب الدفاع وإلى جانبه عمر هوساوي قائد النصر وفي الظهير الأيمن زميله خالد الغامدي.

وجاء كلاً من الهلاليين كارلوس إدواردو ونواف العابد على جانبي خط الوسط، بينما تواجد الكويتي فهد الأنصاري لاعب اتحاد جدة في خانة محور الارتكاز وإلى جانبه زميله كارلوس فيلانويفا.

وعاد أحمد العكايشي مهاجم اتحاد جدة إلى خط الهجوم، وحصل فهد المولد على المقعد الآخر بعدما قادا فريقهما إلى تجاوز الفيصلي 4-2 يوم السبت.