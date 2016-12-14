أحمد عطيف: إدارة الشباب متناقضة.. وسامي قلل من احترامي

اتهم أحمد عطيف قائد الشباب إدارة ناديه بالتناقض، ومدربه سامي الجابر بالتقليل من احترامه، عقب إبعاده عن تدريبات الفريق الجماعية وتحويله إلى صالة الحديد في قرار سري لم تعلنه إدارة عبدالله القريني.

وقال عطيف ضيف برنامج في المرمى: اجتمعت مع رئيس النادي وكان هناك العديد من التناقض في حديثه، ففي المرة الأولى قال لي بأنه قرار إداري، وفي المرة الثانية أفصح بأنه إداري وفني بخصوص عملية إحلال في عناصر الفريق، واليوم تلقى وكيل أعمالي خطاباً من إدارة النادي يطلب تواجدي في صالة الحديد، معللين ذلك بحاجتي إلى رفع معدلي اللياقي.

وزاد قائد الشباب: إبعادي ليس فنياً، وإلا لماذا أشارك في المباريات الماضية، بل الموضوع يتعلق بشكواي حول مستحقاتي المالية التي صبرت عليها 11 شهراً، وحتى عندما حاولت جدولتها لمساعدة النادي ووصلت معهم إلى اتفاق، لم يلتزموا به وطلبوا مني التنازل عن القضية التي رفعتها سابقاً.

وواصل اللاعب الدولي السابق حديثه: استبعدني سامي الجابر عن قائمة الفريق الأساسية التي كانت ستلاقي النصر يوم الجمعة، وكنت سأتقبل ذلك لو صدر القرار قبلها بيوم على الأقل، وليس قبل انطلاق صافرة البداية بـ4 ساعات. وأردف: لم أستطع كتمان ردة فعلي ولم أسلم عليه، لكن الحقيقة أن الجابر قلل من احترامي في أكثر من مناسبة، وفعل ذلك في مباراة الاتحاد أيضاً.

وختم أحد عناصر الجيل الشبابي الذهبي حديثه قائلاً: هذا الشباب لا أعرفه، تغيرت فيه أمور كثيرة منذ 3 مواسم.