أحمد عطيف: عبدالله بن خالد قرب وجهات النظر.. ولم أعتذر

أكد أحمد عطيف قائد الشباب عودة المياه إلى مجاريها مع إدارة ناديه وعودته إلى التدريبات الجماعية، بيد أنه أشار إلى أنه لم يعتذر كما ذكر بيان الشباب، وكرر على مسامع الجهازين الإداري والفني ما قاله في حلقة "في المرمى" مساء الثلاثاء.

وقال عطيف في اتصال هاتفي مع برنامج "في المرمى": تم تقريب وجهات النظر وكان هناك اجتماع مع الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان وأشكره على تدخله وفهم وجهة نظري وحل الأمور المالية.

وحول البيان الذي أصدره النادي، أجاب: بيان الشباب لم يكن دقيقاً، لم أعتذر عن ما قلته في حلقة الأمس، وكررت عليهم ما قلته في البرنامج.