الباطن يستقبل الفيصلي في الفخ.. والشباب يختبر الاتفاق

يبحث الباطن عن ثلاث نقاط يعزز فيها موقفه في جدول الترتيب عندما يستضيف الفيصلي عصر الخميس، فيما يسعى الشباب إلى استعادة توازنه عندما يقابل الاتفاق على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الجولة 13 من دوري جميل للمحترفين.

وعلى ملعب نادي الباطن في حفر الباطن، يستقبل الباطن نظيره الفيصلي على ملعبه الصعب الذي حقق فيه جميع انتصاراته الدورية هذا الموسم، ولم يستطع إلا أهلي جدة الخروج بالنقاط كاملة من زيارته إلى حفر الباطن، بينما اضطرت الأندية الأخرى إلى فقدان نقطتين على الأقل.

ويأمل الباطن في تحقيق ثلاث نقاط جديدة تجعله في مركز آمن مؤقتاً بعد فوزه الثمين على ضيفه التعاون 1-صفر في المرحلة السابقة ليتقدم إلى المركز التاسع برصيد 12 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الفتح متذيل الترتيب.

وفي المقابل ستكون مهمة الفيصلي صعبة للغاية للخروج من نفق الخسائر المتتالية في المراحل الثماني الماضية بعد تلقيه 7 خسائر من أمام الهلال والرائد والنصر والشباب والاتفاق والأهلي وأخيراً الاتحاد في المرحلة السابقة ليتراجع إلى المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط وبفارق نقطة عن الخليج متذيل الترتيب.

الشباب والاتفاق



وعلى ستاد الأمير فيصل بن فهد سيكون الفوز مطمعاً كبيراً لفريقي الشباب وضيفه الاتفاق إذا ما أرادا إبقاء حظوظهما قائمة في المنافسة على الصدارة التي ابتعدت عنهما.

وفقد الشباب نغمة الانتصارات في المراحل الأربع الماضية بعد أن تعادل في ثلاث مواجهات أمام الوحدة والرائد والنصر وخسارة أمام الهلال بثلاثية نظيفة ليبقى في المركز الخامس برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن الاتفاق السادس.

ولا يختلف طموح الشباب عن ضيفه الاتفاق الذي قدم أداءً لافتاً في بداية الدوري إلا أنه تراجع في المراحل السابقة بعد تلقيه 4 خسائر وتعادلين ليبقى بعيداً بفارق 10 نقاط عن المتصدر الهلال.

وفشل الاتفاق في المحافظة على تقدمه بهدفين نظيفين أمام غريمه التقليدي القادسية في المرحلة السابقة ليخرج بالتعادل 2-2.