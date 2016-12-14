القادسية يقسو على الوحدة بخماسية في الشرائع

أحرز فهد الجهني هدفين ليقود فريقه القادسية إلى قلب تأخره بهدف أمام مضيفه الوحدة، إلى فوز ثمين 5 - 2 في افتتاح المرحلة الثالثة عشر لبطولة الدوري السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء.

وارتفع رصيد القادسية، الذي حقق انتصاره الثاني خلال مبارياته الثلاث الأخيرة إلى 12 نقطة في المركز التاسع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما توقف رصيد الوحدة، الذي تلقى خسارته التاسعة في البطولة هذا الموسم، والرابعة على التوالي، عند عشر نقاط في المركز الثاني عشر (الثالث من القاع) مؤقتا.

وتقدم الوحدة بهدف مبكر حمل توقيع معتز الموسى في الدقيقة الثامنة، قبل أن يتعادل فهد الجهني للقادسية في الدقيقة 15.

وأضاف باتريك إيز وسعد عبدالأمير الهدفين الثاني والثالث للقادسية في الدقيقتين 25 و37، لينتهي الشوط الأول بتقدم القادسية 3-1.

وفي الشوط الثاني، عاد الجهني لهز الشباك مرة أخرى محرزا الهدف الرابع للقادسية وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 58، فيما سجل مختار فلاتة الهدف الثاني للوحدة في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

واختتم تياجو بيزيرا مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس للقادسية في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من ركلة جزاء.