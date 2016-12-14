راكيتيتش: شكراً غروس.. أوصلتني إلى برشلونة

جمعت وديّة برشلونة وأهلي جدة مساء الثلاثاء إيفان راكيتيتش لاعب الأول، وكريستيان غروس مدرب الثاني بعد فراقهما لمدة تقارب 10 أعوام، الأمر الذي حفز اللاعب الكرواتي لالتقاط صورة مع المدير الفني السويسري وشكره عبر صجفته الشخصية على "انستغرام".

وكان غروس، بطل الثنائية المحلية في السعودية، قد صعّد راكيتيتش من فئات بازل السويسري السنية ليكون لاعباً للفريق الأول في 2005، وبقي معه عامين حتى انتقل إلى شالكه الألماني في 2007.

وكتب نجم برشلونة على "انستغرام": شكراً لك يا مدربي، لقد جعلتني محترفاً، وعلمتني كل شيء أحتاجه لأنجح في عالم كرة القدم، لقد كان من الجيد رؤيتك بالأمس عقب كل هذه السنوات، أنا ممتن لك وأشكرك على كل شيء قدمته لي.

وانتقل راكيتيتش إلى برشلونة في 2014، ونجح بتحقيق 8 ألقاب مع الفريق الكاتالوني، منها لقب دوري أبطال أوروبا وبطولتي دوري.

