عودة ياسر والنجراني تريح دياز قبل موقعة النصر

تنفس الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال الصعداء بعد اكتمال صفوف فريقه بمشاركة ماجد النجراني والقائد ياسر القحطاني في تدريب الأربعاء قبل مواجهة النصر الهامة يوم الجمعة ضمن مباريات الجولة 13 من دوري المحترفين السعودي.

وعاد القحطاني مباشرة إلى تدريبات فريقه عقب تواجده في دبي لحضور حفل تكريمه بجائزة رواد التواصل الاجتماعي، بينما أنهى ماجد النجراني برنامجه التأهيلي ولحق بزميليه ياسر الشهراني وسلمان الفرج اللذين دخلا التدريبات الجماعية يومي الاثنين والثلاثاء على التوالي.

ولم يبق من قائمة مصابي الهلال إلا عبدالله الزوري الذي من المنتظر أن يعود بعد أسابيع.

ويحتل الهلال المركز الأول برصيد 30 نقطة، بينما يتخلف عنه النصر بخمس نقاط.