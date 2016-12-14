مهاجم برشلونة: هدفي في مرمى الأهلي منحني الراحة والثقة

أبدى باكو ألكاسير مهاجم برشلونة سعادته بإنهاء صيامه التهديفي الذي دام أكثر من 500 دقيقة، عندما أحرز هدف فريقه الرابع في شباك أحمد الرحيلي حارس أهلي جدة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء.

وتلقى ألكاسير، المنتقل إلى برشلونة من فالنسيا بقيمة 32 مليون يورو، كرة عرضية من إيفان راكيتيتش وغمزها برأسه في شباك الأهلي.

وقال ألكاسير عقب المباراة: بالرغم من كون المباراة ودية، لكن تسجيلي فيها هدف يعني لي الكثير، المهاجم الذي يمر بفترة صيام تهديفي تشتد عليه الضغوطات، والآن بعد هذا الهدف استطيع النظر إلى الأمام والتفكير في قادم المباريات.

وزاد المهاجم الدولي الإسباني: لقد كانت الفترة الماضية صعبة للغاية وأنا بعيد عن هز الشباك، لكن من حسن الحظ هذه الفترة انتهت حالياً، وأعطتني بعض الراحة، والاهم من ذلك بعض الثقة.