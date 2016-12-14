وليد عبدالله: حضور سامي عزز التنافس بين حرّاس الشباب

أكد وليد عبدالله حارس الشباب أنه وزملائه يسعون لمصالحة الجماهير خلال لقاء الفريق أمام ضيفه الاتفاق يوم الخميس، مشيراً إلى أن حضور سامي الجابر عزز التنافس على حجز خانة حارس المرمى الأساسي في الفريق.

وقال وليد عبدالله في المؤتمر الصحفي: تعثرنا في المواجهات الأربع الأخيرة بخسارة وثلاثة تعادلات وهذا لا يرضينا كنادي كبير، لكن نسعى أمام الاتفاق لمصالحة جماهيرنا قبل أنفسنا وإهدائهم النقاط الثلاث". وأتبع: الأخطاء في كرة القدم واردة من الجميع واستغرقت وقتا طويلًا للعودة لهذا المستوى".

وحول سامي الجابر، أجاب: منذ قدومه عزز التنافس بيني وبين بقية زملائي في الفريق، وهذا الموسم أشعر بحال أفضل بعدما أتعبتني الإصابات في الموسمين الماضيين.

ويحتل الشباب المركز الخامس في ترتيب الدوري حاليا برصيد 20 نقطة وبفارق عشر نقاط خلف الهلال المتصدر.