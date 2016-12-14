"انفرادي" أحمد.. سقوط آخر حبّات عقد أبناء عطيف الذهبي

سيكتب قرار إبعاد أحمد عطيف عن تدريبات الشباب الجماعية وتحويله إلى التدريبات الانفرادية السطر الأخير في علاقة أبناء عائلة عطيف بنادي الشباب، والممتدة منذ ما يقارب 20 عاماً، كانوا خلالها عناصر مهمة بتحقيق النادي العاصمي العديد من البطولات.

ففي وقت ما، كان 5 من أبناء عطيف يمثلون كافة فرق نادي الشباب، عبده وأحمد كانا يضبطان إيقاع خط وسط أبيض الرياض، وعلي يلعب في الفريق الأولمبي قبل صعوده إلى الفريق الأول، بينما يشارك عبدالله مع درجة الشباب إلى جانب صقر.

وبالأمس، حولت إدارة الشباب أحمد عطيف قائد فريقها إلى التدريبات الانفرادية، مما يشير إلى قرب انتهاء علاقته مع النادي الذي بدأ به قبل 17 عاماً، خصوصاً وأن عقده الاحترافي سينتهي الصيف المقبل.

وفقد عقد أبناء عطيف أولى الحبّات في صيف 2011 عندما وقع الشقيق الثالث على ورقة مخالصته من النادي الذي ترعرع فيه، وحينها خرج اللاعب الشاب بحوار صحفي ساخن مهاجماً خالد البلطان رئيس النادي آنذاك متهماً إياه بتحويل النادي إلى أملاك عائلية، مؤكداً في الوقت ذاته أن خروجه من النادي كان بسبب تصفية إدارة البلطان لحساباتها مع شقيقيه عبده وأحمد.

بعد أقل من 6 أشهر على خروج علي، تبعه شقيقه الموهوب، وخروج الأخير هذا لم يكن سلساً كذلك، بل دخل في صدامات كبيرة مع خالد البلطان كذلك بسبب لائحة العقوبات الداخلية التي أصدرتها إدارة النادي، قبل تحويله إلى التدريبات الانفرادية في سيناريو يشابه ما حدث قبل يومين مع شقيقه أحمد.

وتراشق الطرفان إعلامياً، وخرج حينها خالد البلطان في تصريح تلفزيوني حول القضية قال فيه: على عبده عطيف الالتزام ومعرفة أنه لاعب محترف ولا يختلف عن أي لاعب آخر، وإذا تكرر ذلك فسيحال إلى التحقيق، قبل أن يتحدث عن رفض الإدارة لأي لاعب يلوي ذراعها سواء كان داخل أو خارج النادي.

واستمر التوتر بين الشبابيين وقائدهم حتى توصلوا إلى اتفاق ينص على شراء الأخير ما تبقى من عقده والرحيل إلى أي فريق، وحدث ذلك مطلع 2012 عندما انتقل إلى اتحاد جدة، وبعده إلى النصر قبل أن يعود نحو الشباب صيف 2014 لكنه لم يلعب سوى عدد محدود من المباريات وكان خارج خيارات المدرب المفضلة حتى أعلن اعتزاله منتصف العام التالي.

وفي بداية 2012 قرر الشابان عبدالله وصقر الرحيل إلى لوليتانو البرتغالي بعدما رفضا العرض المالي الذي قدمته إدارة الشباب، وبقيا عاماً كاملاً قبل أن يعود عبدالله إلى السعودية ويتبعه صقر بعدها بفترة قصيرة.

عودة عبدالله كانت في 2013، وحينها قرر تغيير ناديه السابق وارتداء قميص الهلال، لكن تأخر ذلك بسبب عدم اتفاق الناديين على المبلغ المالي الذي يكفله نظام الاحتراف السعودي لنادي الشباب، إذا لم يكمل اللاعب 30 شهراً في احترافه الخارجي.

أما صقر فقرر العودة إلى الشباب ولعب في صفوف الفريق الأولمبي، لكنه رفض الاستمرار قبل عامين وطلب مخالصة مالية ليرحل بعدها إلى الوحدة، ويشارك حالياً في صفوف التعاون.