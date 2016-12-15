أدريان: ديربي الرياض سينتهي بالتعادل

يرى البولندي أدريان ميرزفيسكي لاعب الشارقة الإماراتي الحالي والنصر السعودي السابق أن الهلال سيلعب ديربي الرياض تحت ضغط أكثر من نظيره النصر لأن الخسارة ستعيد الأخير واتحاد جدة إلى المنافسة.

وقال أدريان الذي حل ضيفاً على برنامج "في المرمى": من المهم أن يفوز النصراويون في هذه المباراة ليقلصوا الفارق مع الهلال. وزاد: أعتقد أن فريق داسيلفا الذي حقق الدوري كان أقوى من الفريق الحالي، لكن التشكيلة الحالية تتميز بالخبرة ومعرفة اللعب تحت الضغط.

وعن حسين عبدالغني، أجاب: لاعب يبذل كل جهده من أجل الفريق، وهو لاعب مهم ومن الطبيعي أن يبدي رأيه في بعض الأمور للمدرب ويقترح بعض طرق اللعب.

واسترجع اللاعب البولندي ذكرياته في مباريات الديربي، وقال: كنت خائفاً قبل مباراة الهلال في إياب موسم 2014-2015 والتي حققنا من خلالها اللقب، أعتقد أنها كانت أصعب لحظاتي أمام الهلال.