الاتفاق يخطف نقطة ثمينة من الشباب

خطف الاتفاق نقطة ثمينة من أمام مضيفه الشباب بعد تعادلهما 1-1 على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض في المرحلة 13 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

وواصل الشباب ابتعاده عن نغمة الانتصارات التي فقدها في المراحل الأربع الماضية بتعادله ثلاث مرات أمام الوحدة والرائد والنصر وخسارته القاسية من الهلال 3-صفر.

وفشل الشباب في استثمار أفضليته أغلب فترات المباراة بعد أن تمكن مهاجمه الجزائري محمد بن يطو بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 33 حينما تابع تسديدة زميله البرازيلي هيبرتي فيرنانديز العائدة من الحارس أحمد الكسار ليضعها بسهولة في الشباك.

وفي الشوط الثاني واصل الشباب أفضليته وكاد مهاجمه الجزائري محمد بن يطو أن يعزز تقدم فريقه بعدما تلاعب بمدافع الاتفاق جمعان الدوسري وسدد الكرة قوية لتجد الحارس أحمد الكسار الذي أبعدها بصعوبة.

وسنحت فرصة أخرى للشباب حينما سدد لاعبه عبدالوهاب جعفر كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أحمد الكسار بصعوبة.

وعند الدقيقة 78 تمكن الاتفاق من تسجيل هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعبه محمد كنو وتسبب بها مهاجمه صالح العمري.

وكثف الشباب هجومه في الدقائق العشر الأخيرة ولكن محاولاته كانت خجولة بسبب قوة دفاع الاتفاق الذي نجح بأنهاء المباراة بالتعادل 1-1.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 21 نقطة في المركز الخامس وبفارق الأهداف عن الاتفاق صاحب المركز السادس.