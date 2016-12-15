الرويلي عن الديربي: أريد هز شباك النصر من جديد

أبدى عبدالمجيد الرويلي، لاعب خط وسط الهلال، رغبته بهز الشباك النصراوية مجددا، واصفا في الوقت ذاته، موقعة الديربي المنتظرة، بالهامة والمؤثرة لكلا الفريقين، في سباق المنافسة نحو نيل لقب المسابقة خلال النسخة الحالية.

وسبق للرويلي التسجيل في مرمى النصر إبان تمثيله للتعاون خلال منافسات الموسم الفائت، في المواجهة التي انتهت بين الفريقين آنذاك بالتعادل 3-3.

وقال الرويلي في حديثه الخاص لـ"العربية.نت" قبل ساعات من الموقعة المرتقبة: "مباراة النصر مواجهة أخرى مختلفة عن غيرها من المواجهات، لها طابع خاص ومغاير، مواجهة تاريخية هامة، لاسيما والفريقان مرشحان للمنافسة بقوة على نيل اللقب في نسخته الحالية".

وزاد: "الفريقان يقدمان مستوى مميزا ومتصاعدا خلال الموسم الجاري، وهذه المواجهة سيكون لها تأثير بالغ وكبير في مواصلة السباق نحو اللقب".

وعن مشاركته في مثل هذه المواجهات الخاصة بين الجارين العاصميين، خاصة بعد غيابه عن مواجهات فريقه السابقة، أضاف: "أي لاعب يتمنى أن يحظى بفرصة المشاركة وتمثيل فريقه في مواجهات الديربي، أتمنى أن أمنح الفرصة من قبل المدرب دياز، من أجل تمثيل فريقي ومساعدته في تجاوز الغريم التقليدي، كما أطمح بهز شباكه، حيث سبق لي ذلك إبان تمثيلي لنادي التعاون خلال منافسات الموسم الفائت".

ودعا الرويلي الجماهير الزرقاء للحضور ومساندة فريقه، خلال مواجهته الدورية الهامة، وقال: "الجماهير الهلالية دائما ما تكون السر والعلامة الفارقة في تألق الفريق، هي الداعم الأول لنا كلاعبين خاصة في الموسم الحالي، نتمنى حضورهم بكثافة ومساندتهم منذ صافرة البداية وحتى نهاية المباراة".