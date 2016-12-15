السلبية تخيم على لقاء الباطن والفيصلي

خيم التعادل السلبي على مواجهة الباطن وضيفه الفيصلي في المرحلة 13 من دوري جميل السعودي للمحترفين.

ونجح الباطن في مواصلة حصده للنقاط في بعد أن رفع رصيده إلى 13 نقطة متقدماً إلى المركز الثامن مؤقتاً بفارق المواجهات المباشرة عن الرائد صاحب المركز التاسع.

وفي المقابل واصل الفيصلي مسلسل نزيف النقاط بعد أن أصبح أحد الفرق المهددة بالهبوط بعدما ارتفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز 12 مؤقتاً وبفارق نقطة عن الفتح متذيل الترتيب.

وفشل الفيصلي في تحقيق أي انتصار في المراحل التسع الماضية إذ أن آخر فوز له كان على حساب الوحدة في المرحلة الرابعة، في حين تلقى 7 خسائر واكتفى بتعادلين فقط.

وغلب الحذر الدفاعي على الفريقين لاسيما من قبل الفيصلي الذي اعتمد كثيراً على الهجمات المرتدة، لاسيما وأن الأفضلية كانت تميل للباطن خاصة في الشوط الأول.

وكان الباطن قريباً من افتتاح التسجيل في الشوط الأول وسنحت له فرصة ثمينة للاعبه المصري أحمد حمودي الذي فشل في تحويل عرضية بندر ناصر برأسه في شباك الحارس مصطفى ملائكة.

وقبل نهاية الشوط الأول سنحت فرصة خطيرة للفيصلي لمدافعه فواز فلاتة الذي تلقى كرة عرضية من زميله البرازيلي لوزينهو الا أنه سدد الكرة خارج المرمى.

وفي الشوط الثاني كثف الفريقان هجومهما ولم تشكل فرصهما خطورة كبيرة على مرمى أحد الحارسين باستثناء رأسية مدافع الباطن سلطان غنيمان التي أصابت القائم الأيمن للحارس مصطفى ملائكة.